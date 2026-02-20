Rotatoria di San Leonardo cantiere nella fase clou

A causa dei lavori in corso, la rotatoria di San Leonardo a Forlimpopoli è attualmente in fase di costruzione. Il cantiere si trova sulla strada a scorrimento veloce, dove si collega con la via Emilia, all’altezza di via San Leonardo. Durante i lavori, si sono verificati alcuni rallentamenti nel traffico e deviazioni temporanee. La realizzazione mira a migliorare la sicurezza e la fluidità della circolazione locale. La fine dei lavori è prevista entro i prossimi mesi, ma alcune aree sono ancora interessate da interventi in corso.

Prosegue il cantiere per la realizzazione della nuova rotatoria sulla strada a scorrimento veloce che, nel territorio comunale di Forlimpopoli, si innesta sulla via Emilia all'altezza di via San Leonardo. L'intervento, opera strategica per il collegamento tra la tangenziale di Forlì e la secante di Cesena, è entrato in queste settimane nella fase conclusiva, con la parte centrale in costruzione dopo la realizzazione delle due 'mezze rotonde' che hanno consentito di mantenere sempre attiva la circolazione. Malgrado la complessità dell'intervento, la circolazione non è mai stata interrotta: sin dall'inizio delle opere, infatti, la viabilità è stata progressivamente deviata sulle porzioni già realizzate della rotatoria, consentendo agli automobilisti di transitare regolarmente anche durante le fasi più impegnative del cantiere.