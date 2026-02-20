Rosenior | Chiunque venga riconosciuto colpevole di razzismo dovrebbe essere squalificato a vita

Liam Rosenior, allenatore del Chelsea, ha commentato un episodio di razzismo avvenuto durante una partita. Ha affermato che chi viene trovato colpevole di comportamenti razzisti dovrebbe essere escluso dal calcio per tutta la vita. Rosenior ha sottolineato quanto siano devastanti gli insulti e le offese subite sui campi, definendoli tra le esperienze più brutte che un giocatore possa affrontare. La sua presa di posizione mira a rafforzare la lotta contro ogni forma di discriminazione nel calcio. La questione rimane al centro del dibattito sportivo.

Liam Rosenior, l’allenatore del Chelsea, ha chiesto che giocatori e allenatori riconosciuti colpevoli di razzismo vengano banditi dal calcio a vita e ha dichiarato che subire abusi su un campo da calcio “è la peggior sensazione che si possa mai immaginare”. L’attaccante del Real Madrid Vinícius Júnior ha lasciato il campo dopo aver accusato Gianluca Prestianni del Benfica di averlo insultato con espressioni razziste durante la partita di Champions League di martedì. Il resto, poi, è storia nota. Rosenior duro contro Mourinho. Rosenior ha rifiutato di commentare le parole di Mourinho, citando l’indagine in corso, ma ha affermato di credere che l’attaccante brasiliano fosse turbato per un motivo.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Rosenior: “Chiunque venga riconosciuto colpevole di razzismo, dovrebbe essere squalificato a vita” Leggi anche: Omicidio di Rob Reiner e della moglie Michele, il figlio Nick potrebbe essere escluso dall’eredità se riconosciuto colpevole Leggi anche: Heraskevych squalificato alle Olimpiadi, Zelensky: “Il Cio dovrebbe contribuire a fermare le guerre non fare il gioco degli aggressori” Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. SPAZIO NAPOLI ROSENIOR DA BRIVIDI SU MARADONA! FedEx Helneken BPSS QATAR - facebook.com facebook