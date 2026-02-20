Rose Camune per Crans I Giochi le unghie nuove La lotta degli ultimi sette agli Ustionati del Niguarda

Rose Camune si prepara per i Giochi di Crans, mentre si cambia le unghie nuove. Nel centro ustioni del Niguarda, gli ultimi sette pazienti si trovano in condizioni difficili, alcuni con gravi ustioni. Le maglie dell’Inter e del Milan sono appese accanto ai letti, come simboli di speranza e solidarietà tra tifosi. La scena mostra un mix di tensione e desiderio di normalità, tra le cure intense e i piccoli gesti di vita quotidiana. La battaglia contro le ferite prosegue con determinazione.

Le maglie dell'Inter e del Milan appese ai letti, quasi si disputasse "un derby di grande affetto" al centro ustioni del Niguarda, dice l'assessore lombardo al Welfare Guido Bertolaso. Lo scherzo del primario Franz Wilhelm Baruffaldi Preis, che si propone come onicotecnico alla sedicenne che rimpiange le sue unghie "resinate, gliene era rimasta una sola. Mi ha guardato terrorizzata, l'ho rassicurata che sarebbero venute due sue amiche a rifargliele". La Fiamma olimpica passata sotto la finestra, le visite di atleti e calciatori, i Giochi in tv con la tigre Brignone che strappa due ori con la tibia piena di ferro, a dieci mesi dall'incidente.