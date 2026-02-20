Romagna Fashion | 75 anni di stile in mostra da Zanotti a Moschino

Romagna Fashion celebra i suoi 75 anni di stile e creatività con una grande mostra a Rimini, città simbolo del settore. La manifestazione mette in mostra capi storici di designer come Zanotti e Moschino, evidenziando l’evoluzione della moda locale nel tempo. Tra le esposizioni, si trovano anche accessori e bozzetti originali, testimonianze di un patrimonio artistico che ha lasciato il segno nel panorama italiano. La mostra apre le porte al pubblico, che può scoprire il fascino di un settore che ha scritto pagine importanti della moda.

La Romagna celebra il suo stile: settantacinque anni di creatività in mostra a Rimini. Rimini si veste di gala per celebrare settantacinque anni di eccellenza nel fashion made in Italy. La mostra "Riviera Dream Vision", inaugurata il 20 febbraio 2026 ai Palazzi dell'Arte, espone un'eccezionale collezione di abiti, calzature, bozzetti e campagne pubblicitarie provenienti da dieci marchi iconici del territorio romagnolo. L'esposizione, aperta al pubblico fino al 24 maggio, intende rendere omaggio alla tradizione artigianale e al talento creativo che hanno reso la Romagna un punto di riferimento nel panorama della moda internazionale. Moda Romagna: 75 anni di storia in mostraLa mostra Riviera Dream Vision celebra 75 anni di storia della moda realizzata in Romagna, ripercorrendo l'evoluzione del settore dal secondo Dopoguerra a oggi. L'iniziativa, curata da Maria Grazia ... Riviera Dream Vision: 75 anni di moda Made in Romagna in mostraPer tre mesi - dal 20 febbraio al 24 maggio - i Palazzi dell'Arte di Rimini (i medievali Palazzo Arengo e Palazzo del Podestà, in pieno centro storico)