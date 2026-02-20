Roma Volley lo scontro con Talmassons | Daremo tutte noi stesse su un campo così difficile

Carolina Pecorari, schiacciatrice della Roma Volley, ha sottolineato che la squadra darà il massimo nella partita contro Talmassons, che si giocherà domenica 22 febbraio. La giocatrice ha spiegato che affrontano una sfida complicata in un campo difficile, ma sono determinate a lottare con tutte le forze. Le Wolves si preparano con impegno per questa gara, consapevoli delle difficoltà che incontreranno. La sfida si prospetta intensa e combattuta.

Carolina Pecorari, schiacciatrice della SMI Roma Volley, ha ribadito l'impegno che le Wolves metteranno nella gara contro le friulane domenica 22 febbraio La Roma Volley Club aspetta un nuovo riscatto. Dopo la sconfitta con la capolista Valsabbina Millenium Brescia arrivata nel turno infrasettimanale al PalaGeorge di Montichiari, le Wolves sono pronte a un’altra sfida. Si tratta della trasferta in terra friulana di domenica 22 febbraio contro la CDA Volley Talmassons FVG. La giallorosse si scontreranno con la CDA Volley Talmassons FVG, attualmente seconda in classifica e con una gara in meno a tre punti dalla vetta, oltre che finalista della Coppa Italia di Serie A2.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Roma Volley, lo scontro con Talmassons: “Daremo tutte noi stesse su un campo così difficile” Leggi anche: Boysober, il significato del nuovo trend e perché dovremmo tutte vivere un periodo solo con noi stesse Leggi anche: Cisterna Volley, salvezza a portata di mano. In campo la difficile sfida con Piacenza Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Cisterna cerca la salvezza, Roma vuole continuità, giornata cruciale per le BM; Brescia vince a Messina e va in testa alla Pool Promozione; Serie A2 Tigotà – Talmassons tiene il passo di Brescia, Costa Volpino no: Busto Arsizio vince 0-3; Volley, Rubicone si aggiudica lo scontro al vertice contro Osimo e conquista la testa della classifica. Pallavolo A2F promozione – Nuvolì Altafratte-SMI Roma: scontro tra tigri e wolves per la vettaIl palazzetto dello sport di Trebaseleghe si prepara a trasformarsi in una vera e propria arena domenica 8 febbraio, alle ore 17:00, per uno dei match più attesi della seconda giornata della Pool Prom ... ivolleymagazine.it Così ha raccontato la partita record di durata di domenica Il Difforme media partner online della SMI Roma Volley per la stagione 2025/26. - facebook.com facebook Pallavolo A2F promozione - SMI Roma Volley: sfida cruciale al Palazzetto contro Busto Arsizio x.com