Roma si candida a sede dell’Autorità doganale Ue | perché sarebbe un vantaggio anche per Fiumicino

Roma ha presentato ufficialmente la candidatura a ospitare l'EUCA, l’Autorità doganale dell’Unione Europea, il 20 febbraio 2026. La scelta nasce dalla volontà di rafforzare il ruolo dell’Italia nel settore e di favorire lo sviluppo di Fiumicino, che potrebbe beneficiare di nuove opportunità di lavoro e investimenti. La proposta è stata annunciata durante una conferenza pubblica, con la presenza di rappresentanti istituzionali e imprenditori locali. La decisione finale arriverà nei prossimi mesi, determinando il futuro dell’aeroporto e della città.

Roma, 20 febbraio 2026 – La candidatura di Roma a sede dell’EUCA – Autorità doganale dell’Unione Europea – è stata presentata in un evento pubblico nella Capitale, con l’obiettivo di portare in Italia il nuovo organismo legato alla riforma doganale europea. Nel messaggio inviato per l’occasione, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha inquadrato la partita in un contesto che non è “meramente tecnico”: dogane più moderne e integrate, ha sostenuto, incidono su mercato unico, competitività e tutela dei cittadini. Il punto che interessa più da vicino il territorio è la collocazione proposta: Eur, area già abituata a ospitare eventi e delegazioni internazionali, “ collegata al meglio con l’aeroporto di Fiumicino ”, come ha ricordato Tajani.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

