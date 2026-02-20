Roma sfida Angeliño | Il mio percorso non ha bisogno di approvazioni
Angeliño si fa sentire a Trigoria, dove sta allenandosi con la Roma, dopo aver ricevuto commenti negativi sui social. Il difensore spagnolo ha dichiarato che il suo cammino non necessita di approvazioni esterne, lasciando intendere di voler dimostrare sul campo il proprio valore. La sua presa di posizione si inserisce in un momento di discussioni e aspettative intorno alle sue prestazioni. Ora, il giocatore si concentra sulla prossima sfida in campionato.
Rugito social di Angeliño direttamente dai campi di Trigoria, dove il laterale spagnolo ha rotto il silenzio con un messaggio che sa di sfida aperta alle critiche. Impegnato nel protocollo di recupero personalizzato, il difensore della Roma ha postato uno scatto della seduta odierna accompagnato da una traccia musicale dal titolo inequivocabile: “My process doesn’t need approval”. Il calciatore rivendica così la propria autonomia professionale, sottolineando come il suo percorso di rientro non necessiti di validazioni esterne. “Il mio percorso non ha bisogno di approvazione”, è il concetto ribadito via Instagram che scuote l’ambiente giallorosso in un momento di estrema emergenza sulle corsie esterne.🔗 Leggi su Sololaroma.it
Leggi anche: La richiesta di una cittadina iraniana: "Il mio popolo ha bisogno di aiuto"
Leggi anche: Gualmini, ipotesi ‘civica’ per il sindaco: “Per il Comune di Bologna sfida dura: ha bisogno di appoggi”Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Angelino, test superato in amichevole: lo spagnolo è pronto a tornare in campionato; Angelino, buon test in amichevole: ora ritorno anche in campionato? Il punto; Roma, Angeliño torna in campo: test superato in amichevole, rientro vicino contro la Cremonese; Roma, 113 assenze per infortunio da inizio anno ma il 58% sono di Angelino, Dovbyk e Bailey.
Roma, i convocati per la sfida contro il Celtic: torna Angeliño dopo due mesiDue sconfitte consecutive in campionato che hanno rallentato la corsa verso il primo posto, ma la Roma vuole ora rifarsi tramite l’Europa. I giallorossi, sconfitti da Napoli e Cagliari nelle ultime ... gianlucadimarzio.com
FOTO - Angeliño e la risposta criptica ai rumors sulle sue condizioni: Fake newsLo spagnolo è stato lasciato fuori dalla lista Uefa, ma con un messaggio indiretto sui social ha voluto spegnere le voci emerse nelle ultime ore ... ilromanista.eu
Roma-Cremonese, sfida valida per la 26ª giornata di Serie A! Sarà Marco Di Bello a dirigere il match in programma. Con un bilancio positivo tra vittorie e pareggi, Di Bello è il direttore di gara più arbitrato dalla Roma in Serie A. L'ultimo incontro con lui è - facebook.com facebook
Roma e i bus a idrogeno: la sfida è pronta x.com