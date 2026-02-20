Angeliño si fa sentire a Trigoria, dove sta allenandosi con la Roma, dopo aver ricevuto commenti negativi sui social. Il difensore spagnolo ha dichiarato che il suo cammino non necessita di approvazioni esterne, lasciando intendere di voler dimostrare sul campo il proprio valore. La sua presa di posizione si inserisce in un momento di discussioni e aspettative intorno alle sue prestazioni. Ora, il giocatore si concentra sulla prossima sfida in campionato.

Rugito social di Angeliño direttamente dai campi di Trigoria, dove il laterale spagnolo ha rotto il silenzio con un messaggio che sa di sfida aperta alle critiche. Impegnato nel protocollo di recupero personalizzato, il difensore della Roma ha postato uno scatto della seduta odierna accompagnato da una traccia musicale dal titolo inequivocabile: “My process doesn’t need approval”. Il calciatore rivendica così la propria autonomia professionale, sottolineando come il suo percorso di rientro non necessiti di validazioni esterne. “Il mio percorso non ha bisogno di approvazione”, è il concetto ribadito via Instagram che scuote l’ambiente giallorosso in un momento di estrema emergenza sulle corsie esterne.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, sfida Angeliño: “Il mio percorso non ha bisogno di approvazioni”

Leggi anche: La richiesta di una cittadina iraniana: "Il mio popolo ha bisogno di aiuto"

Leggi anche: Gualmini, ipotesi ‘civica’ per il sindaco: “Per il Comune di Bologna sfida dura: ha bisogno di appoggi”

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.