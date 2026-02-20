Roma rapina e aggressione su bus | la denuncia interrotta un giallo

Roma, una richiesta d’aiuto interrotta: il mistero della violenza denunciata a parole. Una donna di 35 anni si è presentata alla polizia di Roma, nella zona della Romanina, per raccontare di essere stata vittima di una rapina culminata in un’aggressione sessuale. Dopo aver iniziato a fornire la sua testimonianza, ha improvvisamente abbandonato gli uffici delle forze dell’ordine prima di poter formalizzare una denuncia, lasciando gli inquirenti con una serie di interrogativi e senza riscontri immediati sulla sua versione dei fatti. L’episodio, avvenuto martedì 17 febbraio 2026, solleva dubbi sulla fiducia nelle istituzioni e sulla complessa dinamica del trauma.🔗 Leggi su Ameve.eu

