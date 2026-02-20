Roma rapina e aggressione su bus | la denuncia interrotta un giallo
Roma, una donna di 35 anni ha interrotto la sua testimonianza alla polizia, lasciando il caso ancora aperto. La donna aveva riferito di aver subito una rapina e un'aggressione sessuale su un bus nella zona della Romanina, ma ha poi deciso di non continuare il racconto. La polizia aveva già raccolto le sue prime dichiarazioni, ma lei si è allontanata prima di completare l’interrogatorio. Gli investigatori ora devono ricostruire la vicenda senza il supporto completo della testimone. La dinamica dell’episodio resta ancora da chiarire.
Roma, una richiesta d’aiuto interrotta: il mistero della violenza denunciata a parole. Una donna di 35 anni si è presentata alla polizia di Roma, nella zona della Romanina, per raccontare di essere stata vittima di una rapina culminata in un’aggressione sessuale. Dopo aver iniziato a fornire la sua testimonianza, ha improvvisamente abbandonato gli uffici delle forze dell’ordine prima di poter formalizzare una denuncia, lasciando gli inquirenti con una serie di interrogativi e senza riscontri immediati sulla sua versione dei fatti. L’episodio, avvenuto martedì 17 febbraio 2026, solleva dubbi sulla fiducia nelle istituzioni e sulla complessa dinamica del trauma.🔗 Leggi su Ameve.eu
