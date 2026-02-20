Roma ragazzo a scuola con la pistola | arma puntata contro un compagno di classe
Un ragazzo è stato sorpreso con una pistola in mano nella scuola di zona Primavalle, a Roma, causando panico tra studenti e insegnanti. La presenza dell’arma, puntata contro un compagno, ha portato all’intervento immediato dei carabinieri, chiamati dai testimoni. I militari sono entrati nell’aula e hanno sequestrato l’arma, che era nascosta nello zaino del giovane. La scuola è stata evacuata temporaneamente mentre le forze dell’ordine gestivano la situazione. L’indagine sulla provenienza dell’arma prosegue.
(Adnkronos) – Intervento dei carabinieri, ieri mattina, in una scuola superiore in zona Primavalle, a Roma, dove era stata segnalata la presenza di uno studente con la pistola. I militari hanno identificato un ragazzo, minorenne, con una pistola a salve priva di tappo rosso. Da una prima ricostruzione dei carabinieri, in precedenza, il ragazzo aveva.
