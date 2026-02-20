Roma | prosciolti 29 militanti Casapound per commemorazione Acca Larentia del 2024

A Roma, 29 militanti di Casapound sono stati prosciolti dopo essere stati coinvolti nella commemorazione di Acca Larentia del 7 gennaio 2024. La decisione del giudice dell’udienza preliminare ha eliminato le accuse a loro carico, che erano state mosse per presunti illeciti durante l’evento. I militanti avevano partecipato alla manifestazione, che aveva attirato l’attenzione di diverse forze politiche. La vicenda si conclude con questa pronuncia di innocenza.

Il Giudice dell'udienza preliminare ha deciso di prosciogliere i militanti di Casapound, accusati in relazione alla commemorazione di Acca Larentia, avvenuta il 7 gennaio 2024. La notizia è stata comunicata direttamente dagli stessi militanti attraverso un comunicato ufficiale. Motivazioni e attese per il deposito della sentenza. La motivazione della sentenza di proscioglimento sarà depositata nei prossimi trenta giorni, periodo durante il quale si attende con interesse il contenuto delle argomentazioni fornite dal Giudice. "In attesa di conoscere nel dettaglio le argomentazioni del proscioglimento, è ragionevole ritenere che il Giudice abbia accolto le questioni sollevate dai difensori in merito alle due contestazioni mosse dalla Procura", si legge nella nota ufficiale di Casapound.