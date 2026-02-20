Roma Pella Anci | Piccoli comuni risorsa di questo Paese

Roma, 20 feb (Adnkronos) - "Riprendo le parole del ministro Foti, che ha posto i comuni come baluardo della difesa dei piccoli territori e punto centrale nella collaborazione intergovernativa, che deve coinvolgere anche Regioni e Province in un accordo interistituzionale su tutti i livelli. Al cittadino non interessa se un problema debba essere assolto dal Comune, dalla Provincia, dalla Regione o dallo Stato, il cittadino vuole che venga risolto. Pertanto, i piccoli comuni sono una risorsa di questo Paese". Lo ha affermato Roberto Pella, vice presidente nazionale Anci, intervenendo in occasione degli Stati generali dei piccoli comuni, evento che si è svolto oggi presso il Centro Congressi La Nuvola di Roma.