Roma Oppio risorge | Ama e Polizia ripuliscono degrado uomo rifiuta

Roma, il parco di Colle Oppio torna a splendere grazie all’intervento di Ama e della Polizia Locale, che hanno ripulito l’area dal degrado. Durante le operazioni, un uomo ha rifiutato di collaborare, opponendosi alle operazioni di pulizia. L’azione ha portato alla rimozione di rifiuti e alla bonifica di due zone del parco, spesso usate come discarica abusiva. La buona riuscita dell’intervento ha riqualificato uno dei luoghi più suggestivi del centro storico. Ora il parco si prepara ad accogliere cittadini e visitatori.

Colle Oppio, tra decoro e marginalità: un intervento nel cuore di Roma. Un’azione di ripristino del decoro urbano ha interessato il parco del Colle Oppio a Roma, con la rimozione di rifiuti e la bonifica di due aree specifiche. L’intervento, condotto nella giornata di mercoledì, ha la collaborazione tra la polizia locale e l’azienda municipalizzata Ama, e ha riguardato sia l’area adiacente a viale Fortunato Mizzi, sia una porzione del parco in via del Monte Oppio. L’operazione ha portato alla luce la complessità delle sfide legate alla gestione del territorio e alla presenza di persone in difficoltà.🔗 Leggi su Ameve.eu

