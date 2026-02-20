Roma l’effetto Gasperini | più gioca e più vince

Nel dibattito ormai asfittico tra giochisti e risultatisti, Gian Piero Gasperini sceglie una terza via, più pragmatica e faticosa: quella dell’iper-attività. Per il tecnico di Grugliasco, il riposo non è un’opportunità, ma un’insidia che rischia di spezzare il ritmo e la tensione agonistica. « Siamo migliorati giocando, non vedendo gli altri », è il mantra che Gasperini ha imposto a Trigoria, trasformando la Roma in una creatura che si nutre della competizione continua. Nonostante l’emergenza infortuni che lo ha costretto recentemente a fare la conta degli uomini a disposizione, la linea del “Gasp” resta tassativa: la quantità di impegni è il volano della qualità tecnica.🔗 Leggi su Sololaroma.it

Leggi anche: Perché Gasperini a Roma viene tanto osannato? Ranieri più o meno con la stessa squadra aveva dieci punti in più

Leggi anche: Per Gasperini non è più della Roma: mandato via, decisione presa

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Donyell Malen è l'attaccante completo che la Roma di Gasperini stava cercando, ed è anche letale sotto porta; Roma, Under 23 o Champions. È Gasperini l’uomo giusto per il doppio binario; Roma rimontata a Napoli, Gasperini non si dà pace e torna a pungere la società: Con Malen dall'inizio la classifica sarebbe diversa; Malen non basta, La Penna fa discutere: la Serie A ha due problemi che non può più ignorare.

Emergenza Roma: un recupero lampo e due misteriContinua la preparazione della Roma in vista della partita di domenica sera contro la Cremonese. Ancora una volta, Gian Piero Gasperini dovrà gestire l’emergenza infortuni, che si è concentrata ... asromalive.it

Napoli-Roma, Gasperini: Con Malen dal girone d'andata avremmo qualche punto in piùNon riesce l'aggancio al terzo posto del Napoli alla squadra di Gasperini, che ha commentato il 2-2 al 'Maradona': Nel finale ci sono state situazioni da sfruttare meglio. Malen? Sono sempre stato st ... sport.sky.it

Roma Fan Clubs. . L’effetto Malen travolge la Capitale! Dopo la straordinaria doppietta contro il Cagliari, l’olandese si è preso ufficialmente le chiavi dell’attacco di Gasperini e il cuore dei tifosi giallorossi. In questa puntata speciale dei Roma Fan Clubs, analiz - facebook.com facebook