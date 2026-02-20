Roma Juve tre titolari di Gasperini a rischio squalifica con la Cremonese | di chi si tratta
Roma e Juventus rischiano di perdere tre titolari durante la prossima partita contro la Cremonese. Le mosse dei due allenatori potrebbero essere influenzate dai cartellini gialli ricevuti in precedenza. In particolare, alcuni giocatori sono già diffidati e una squalifica potrebbe cambiare gli schemi in campo. La sfida allo Zini si avvicina e i tecnici devono fare attenzione alle ammonizioni degli elementi chiave. Le decisioni sul campo dipenderanno anche da queste situazioni.
Roma Juve, tre titolari di Gasperini a rischio squalifica con la Cremonese: chi sono i giallorossi sotto diffida nel match dello Zini. In vista del big match contro la Juventus in programma il 1º marzo, l’attenzione in casa Roma è tutta rivolta alla gestione disciplinare del gruppo. Prima di ospitare i bianconeri per il 27º turno di Serie A, i giallorossi sono attesi dalla trasferta contro la Cremonese di Nicola, una sfida che nasconde insidie non solo tattiche, ma anche regolamentari. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Gian Piero Gasperini si trova infatti davanti a un delicato rebus tattico: tre pilastri della difesa, Ndicka, Mancini e Wesley, figurano nella lista dei diffidati.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Calciomercato Juve, Gasperini vuole anticipare i bianconeri a gennaio per il colpo a centrocampo: di chi si tratta
Leggi anche: Juve Roma, Spalletti e Gasperini condividono lo stesso primato in questa Serie A: c’entra la fase difensiva. Di cosa si trattaVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Il Napoli frena la corsa della Roma, l’Inter vince e va a -3 dalla vetta, 0-0 tra Juventus e Lazio; Il bilancio di Inter e Juve negli scontri diretti; Juve, ti giochi quasi tutto in 3 gare: Como-Galatasaray-Roma, una settimana da 70 milioni!; Calcio femminile: mezzo passo falso per Roma e Juve in Serie A. L’Inter ne approfitta.
Serie A e corsa Champions: il Napoli sfida Roma e JuventusMilan-Como di questa sera sarà quasi al pari di una partita di Champions. Perché sempre di Champions League, in fondo, si tratta: con tutti gli occhi addosso di chi ha intenzione ... ilmattino.it
Roma, è allarme ammonizioni: Mancini, N’Dicka e Wesley a rischio per la JuveUn incubo che profuma di realtà. Un tifoso della Ro ma lo ha raccontato sui social con ironia, ma dietro la battuta si nasconde un brivido autentico: «Stanotte ho sognato che Mancini, N’Dicka e Wesley ... msn.com
( Marina Belotti) L’obiettivo ambizioso è superare Roma, Juve e Como. Ma per l’Europa resta aperta anche la strada della Coppa Italia - facebook.com facebook
#COMO #GALATASARAY #ROMA, #JUVE E #CENTRAVANTI DA INVENTARE, #MCKENNIE COME COL #NAPOLI e SUL #MERCATO… #MOMBLANO #GIGLIUTO youtu.be/YeC8QaylDKM x.com