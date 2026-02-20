Roma si prepara a celebrare il Capodanno Cinese, evento che coinvolge migliaia di residenti e turisti. La città si anima con sfilate, spettacoli e luci dedicate all’Anno del Cavallo di Fuoco, portando in piazza tradizioni secolari e colori vivaci. Le vie principali si riempiono di bancarelle di cibo tipico e decorazioni, creando un’atmosfera festosa e vibrante. Gli organizzatori annunciano numerosi appuntamenti, che si svolgeranno nei prossimi giorni in diversi quartieri della capitale.

Roma è già tornata a colorarsi di rosso e oro per una delle festività più attese dalla comunità internazionale presente in città: il Capodanno Cinese porta nella Capitale tradizioni millenarie, simboli e celebrazioni che trasformano strade e piazze in un ponte culturale tra Oriente e Occidente. L’ Anno del Cavallo di Fuoco – cominciato questo 17 febbraio – segna l’inizio di un nuovo ciclo, accompagnato da eventi diffusi pensati per coinvolgere cittadini e visitatori. Le celebrazioni accompagneranno la città fino alla Festa delle Lanterne del 3 marzo, chiusura simbolica del nuovo anno lunare dedicato a energia, vitalità e spirito di esplorazione.🔗 Leggi su Funweek.it Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Capodanno Cinese Roma 2026: tutti gli eventi per l'Anno del Cavallo; Cosa fare per il Capodanno Cinese a Roma? Scopri gli eventi in programma di Mercato Centrale; Roma festeggia il Capodanno Cinese: tutti gli appuntamenti per l’Anno del Cavallo di Fuoco; Come si festeggia il Capodanno cinese a Roma: gli eventi 2026. Roma festeggia il Capodanno Cinese: tutti gli appuntamenti per l’Anno del Cavallo di FuocoRoma celebra il Capodanno Cinese: l’Anno del Cavallo di Fuoco anima la città tra eventi, tradizioni e feste fino alla Festa delle Lanterne. funweek.it Capodanno Cinese 2026: come si festeggia a Roma, Milano e Prato (tutti gli eventi del week-end)A Roma i festeggiamenti si concentrano principalmente ai Giardini Nicola Calipari di piazza Vittorio Emanuele II, nel quartiere Esquilino, da anni considerato il cuore della comunità cinese della ... greenme.it In questi giorni si festeggia il Capodanno Cinese, che inaugura l’Anno del Cavallo di Fuoco: una delle combinazioni più potenti e simbolicamente cariche dello zodiaco cinese, legata a energia, resilienza e rinascita. Qui a Natura Viva ospitiamo il cavallo di - facebook.com facebook Torino celebra il Chunjie – Capodanno Cinese Il 2026 è l’Anno del Cavallo : 15 giorni tra danze del leone e del drago , tradizioni e Festa delle Lanterne . Scopri tutti gli eventi in città: eventi.comune.torino.it/calendario/cap… x.com