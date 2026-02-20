Roma festeggia il Capodanno Cinese | tutti gli appuntamenti per l’Anno del Cavallo di Fuoco

20 feb 2026

Roma si prepara a celebrare il Capodanno Cinese, evento che coinvolge migliaia di residenti e turisti. La città si anima con sfilate, spettacoli e luci dedicate all’Anno del Cavallo di Fuoco, portando in piazza tradizioni secolari e colori vivaci. Le vie principali si riempiono di bancarelle di cibo tipico e decorazioni, creando un’atmosfera festosa e vibrante. Gli organizzatori annunciano numerosi appuntamenti, che si svolgeranno nei prossimi giorni in diversi quartieri della capitale.

Roma è già tornata a colorarsi di rosso e oro per una delle festività più attese dalla comunità internazionale presente in città: il Capodanno Cinese porta nella Capitale tradizioni millenarie, simboli e celebrazioni che trasformano strade e piazze in un ponte culturale tra Oriente e Occidente. L’ Anno del Cavallo di Fuoco – cominciato questo 17 febbraio – segna l’inizio di un nuovo ciclo, accompagnato da eventi diffusi pensati per coinvolgere cittadini e visitatori. Le celebrazioni accompagneranno la città fino alla Festa delle Lanterne del 3 marzo, chiusura simbolica del nuovo anno lunare dedicato a energia, vitalità e spirito di esplorazione.🔗 Leggi su Funweek.itImmagine genericaVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

