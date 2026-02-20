Roma-Cremonese domenica 22 febbraio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma ha scelto di schierare la formazione migliore contro la Cremonese per consolidare il suo piazzamento in classifica. La squadra di casa punta a conquistare i tre punti e a mantenere il quarto posto, contando sull’attacco di un attaccante in buona forma. La Cremonese, invece, cerca di evitare la sconfitta e di approfittare di eventuali errori della Roma. La partita inizia alle 20:45 e promette emozioni.

La Roma vuole cogliere l’occasione del turno casalingo con la Cremonese per confermarsi al quarto posto in classifica e ottenere l’11esima vittoria interna stagionale. I lupi, reduci da un pari tutto sommato positivo a Napoli, si stanno giocando concretamente un posto in Champions e non possono sbagliare questo appuntamento sulla carta ampiamente alla loro portata.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

