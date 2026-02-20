Roma | Comitati Pietralata 12 mila firme per area archeologica in parco Acacie

A Pietralata, un gruppo di cittadini e associazioni ha raccolto oltre 12 mila firme per chiedere un Parco Archeologico nell’area degli Acacie. La petizione, rivolta al sindaco Roberto Gualtieri e alla sua squadra, mira a preservare i resti storici ancora nascosti nel quartiere. La mobilitazione si è rafforzata negli ultimi mesi, coinvolgendo residenti e appassionati di storia locale. La richiesta si concentra sulla valorizzazione del sito archeologico come risorsa culturale e turistica.

Petizione per un Parco Archeologico a Pietralata – Una rete di comitati e associazioni di Pietralata ha comunicato di aver raggiunto la significativa quota di 12 mila firme con la petizione online, rivolta al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e alla sua giunta. L’obiettivo è quello di istituire un parco archeologico pubblico presso il parco delle Acacie a Pietralata, a seguito del rinvenimento di importanti pre-esistenze archeologiche durante gli scavi effettuati dalla Soprintendenza di Stato. Dettagli sul Sito e il Suo Valore. Lo spazio in questione si estende su circa 4 ettari, delimitato da via di Pietralata, via Malladra, via Feronia e via Flora.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: Comitati Pietralata, 12 mila firme per area archeologica in parco Acacie Leggi anche: Stadio Roma: Comitati per il No, 12 mila firme per area tutelata a Pietralata Leggi anche: I cittadini vogliono il "Parco archeologico di Pietralata": raccolte 12 mila firme Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Per un NO sociale al referendum contro il governo. Il 14 marzo manifestazione nazionale a Roma. Stadio della Roma a Pietralata, i Friedkin consegnano il progetto. I comitati: Stanno aggirando le regoleNel pomeriggio di martedì 23 dicembre 2025 l’AS Roma ha consegnato, tramite una mail PEC agli uffici comunali, il progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) del nuovo stadio di Pietralata. Un ... fanpage.it Roma, ecco le nuove immagini del progetto di Pietralata. La Curva Sud avrà 23mila postiCominciamo con costi e ricavi. Nel Piano economico finanziario asseverato che la Roma ha protocollato in Comune, il fabbisogno finanziario è stimato in 1 miliardo 377,3 milioni di euro. Questi soldi ... ilmessaggero.it Condividiamo pienamente le posizioni del Comitato Tardini Sostenibile e degli altri comitati territoriali che si stanno opponendo all’ipotesi inaccettabile di un Commissario che consentirebbe in modo incostituzionale di bypassare qualunque ostacolo alla costr - facebook.com facebook