Roma blitz della Polizia a Termini Cos' è successo

A Roma, le forze dell’ordine hanno effettuato un blitz a Termini, motivato da un aumento di furti e comportamenti sospetti. Seguendo le indicazioni del prefetto Giannini, i carabinieri hanno intensificato i controlli nell’area dello scalo ferroviario, fermando numerosi passanti e ispezionando alcuni veicoli. L’intervento mira a ridurre i reati e garantire maggiore sicurezza ai cittadini e ai pendolari. Durante le operazioni, sono stati sequestrati alcuni oggetti sospetti e sono state elevate multe per violazioni delle norme igienico-sanitarie.

Roma, blitz delle Forze dell'Ordine nell'area dello scalo ferroviario di Termini. Seguendo le linee strategiche indicate dal prefetto Giannini, i carabinieri hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati predatori, al contrasto della microcriminalità e alla verifica del rispetto delle norme igienico-sanitarie. Il bilancio complessivo è stato di 6 persone arrestate, 9 deferite in stato di libertà e numerose sanzioni amministrative. Sul fronte del contrasto ai reati contro il patrimonio, i carabinieri hanno fermato quattro persone per furto aggravato.