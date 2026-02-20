Roma 2036 40 | Rinasce il Sogno Olimpico tra investimenti e lezioni

Roma ha deciso di rilanciare la candidatura per le Olimpiadi del 2036 o 2040, spinta da investimenti pubblici e privati. La città sta studiando nuove infrastrutture sportive e miglioramenti nei trasporti per convincere il Comitato Olimpico Internazionale. La proposta mira anche a coinvolgere le comunità locali, che chiedono un evento sostenibile e accessibile. Le autorità romane hanno già avviato i primi incontri ufficiali, sperando di ottenere l’appoggio necessario per tornare a essere protagonista dei giochi. La decisione finale potrebbe arrivare nel 2025.