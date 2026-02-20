Rogoredo uccisione Mansouri | 20 minuti di silenzio e un poliziotto

Adberrahim Mansouri è morto durante un controllo di polizia a Rogoredo, causando un silenzio di venti minuti tra i residenti. Le autorità stanno indagando sul ruolo di un poliziotto coinvolto nell’incidente. La vicenda ha suscitato molte domande sulla gestione delle operazioni di sicurezza nel quartiere. Il vertice delle forze dell’ordine ha ribadito che nessuno sarà risparmiato da eventuali responsabilità. La comunità aspetta chiarimenti sulla tragica vicenda.

Rogoredo, Indagine sulla Morte di Mansouri: Piantedosi Ribadisce “Nessuno Sconto”. Un poliziotto è al centro di un’indagine a Milano dopo l’uccisione di Adberrahim Mansouri avvenuta durante un controllo delle forze dell’ordine nel quartiere di Rogoredo. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha espresso la sua posizione sulla vicenda, sottolineando la necessità di accertare la verità senza favoritismi. I fatti si sono verificati nella giornata di venerdì 20 febbraio 2026, e la ricostruzione fornita dall’agente coinvolto presenta elementi che richiedono ulteriori approfondimenti. Le Dinamiche dell’Intervento e le Prime Incongruenze.🔗 Leggi su Ameve.eu

Mansouri ucciso a Rogoredo da un poliziotto, gli agenti avrebbero aspettato 23 minuti prima di chiamare i soccorsiAbderrahim Mansouri è stato ucciso a Rogoredo da un poliziotto, che avrebbe sparato durante una colluttazione.

Rogoredo, indagine sull’uccisione Mansouri: quattro poliziotti nel mirino per soccorso omesso e favoreggiamento.A Rogoredo, quattro agenti di polizia sono sotto inchiesta dopo la morte di Abderrahim Mansouri.

