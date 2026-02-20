Rogoredo uccisione Mansouri | 20 minuti di silenzio e un poliziotto
Adberrahim Mansouri è morto durante un controllo di polizia a Rogoredo, causando un silenzio di venti minuti tra i residenti. Le autorità stanno indagando sul ruolo di un poliziotto coinvolto nell’incidente. La vicenda ha suscitato molte domande sulla gestione delle operazioni di sicurezza nel quartiere. Il vertice delle forze dell’ordine ha ribadito che nessuno sarà risparmiato da eventuali responsabilità. La comunità aspetta chiarimenti sulla tragica vicenda.
Rogoredo, Indagine sulla Morte di Mansouri: Piantedosi Ribadisce “Nessuno Sconto”. Un poliziotto è al centro di un’indagine a Milano dopo l’uccisione di Adberrahim Mansouri avvenuta durante un controllo delle forze dell’ordine nel quartiere di Rogoredo. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha espresso la sua posizione sulla vicenda, sottolineando la necessità di accertare la verità senza favoritismi. I fatti si sono verificati nella giornata di venerdì 20 febbraio 2026, e la ricostruzione fornita dall’agente coinvolto presenta elementi che richiedono ulteriori approfondimenti. Le Dinamiche dell’Intervento e le Prime Incongruenze.🔗 Leggi su Ameve.eu
Mansouri ucciso a Rogoredo da un poliziotto, gli agenti avrebbero aspettato 23 minuti prima di chiamare i soccorsiAbderrahim Mansouri è stato ucciso a Rogoredo da un poliziotto, che avrebbe sparato durante una colluttazione.
Rogoredo, indagine sull'uccisione Mansouri: quattro poliziotti nel mirino per soccorso omesso e favoreggiamento. A Rogoredo, quattro agenti di polizia sono sotto inchiesta dopo la morte di Abderrahim Mansouri.
Pusher ucciso a Rogoredo, il poliziotto avrebbe mentito sui soccorsi: «Chiamata partita dopo 23 minuti»Un colpo alla testa, un uomo a terra agonizzante e una chiamata al 118 che non sarebbe mai partita subito, nonostante quanto riferito ai colleghi. msn.com
Abderrahim Mansouri ucciso a Rogoredo da Carmelo Cinturrino, il poliziotto avrebbe mentito sui soccorsiL'agente Cinturrino indagato per l'omicidio di Mansouri a Rogoredo avrebbe mentito sulla chiamata al 118 dopo lo sparo. Proseguono le indagini ... virgilio.it
Vi ricordate l’uccisione di Abdherrhaim Mansouri a #Rogoredo, periferia sud di #Milano Ecco, a differenza di come è stata frettolosamente raccontata, la vicenda risulta oggi tutt’altro che chiara. Eppure, pochi minuti dopo i fatti, con il cadavere ancora caldo, S x.com
Flavio Briatore a tutto campo ieri sera durante il programma di Rete 4 Real Politik condotto da Tommaso Labate. L'imprenditore in collegamento durante la diretta ha parlato del caso dell'uccisione del pusher marocchino a Rogoredo da parte di un agente di polizia.