Rogoredo indagine shock | agente accusato di omicidio 4 colleghi

Da ameve.eu 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Rogoredo, un agente di polizia è sotto inchiesta per aver causato la morte di un uomo, Abdherraim Mansouri, durante un intervento. L’indagine si concentra anche su quattro colleghi, coinvolti nelle ricostruzioni dei fatti. La vittima è deceduta dopo un episodio di tensione in strada, che ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. Le autorità stanno verificando ogni dettaglio per chiarire le responsabilità e le dinamiche dell’accaduto. La vicenda ha suscitato grande interesse tra i residenti del quartiere.

Rogoredo, l’Omicidio Volontario si Rafforza: Indagine a 360 Gradi sulla Morte di Abdherraim Mansouri. Un uomo è stato ucciso a Milano, nel quartiere di Rogoredo, durante un controllo antidroga. L’indagine, inizialmente focalizzata sulla legittima difesa, ha virato verso l’ipotesi di omicidio volontario a carico di un agente di polizia, mentre quattro colleghi sono indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso. La vicenda, complessa e ricca di elementi controversi, solleva interrogativi sulla gestione dell’ordine pubblico e sull’uso della forza. Una Dinamica in Evoluzione: Dalla Legittima Difesa all’Omicidio Volontario.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Leggi anche: Omicidio a Rogoredo, si rafforza l’ipotesi di omicidio volontario: sotto accusa l’agente che ha sparato

Leggi anche: Sparatoria a Rogoredo, 4 poliziotti indagati per lesioni colpose: rapinatore accusato di tentato omicidio

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Indagine sulla morte di Mansouri: quattro agenti iscritti nel registro degli indagati.

rogoredo indagine shock agenteScudo penale per gli agenti. La storia di Rogoredo impone al governo di riflettereL'uccisione di uno spacciatore da parte di un poliziotto è stato il pretesto per il governo per introdurre lo scudo penale per le forze ... huffingtonpost.it

rogoredo indagine shock agenteUcciso a Rogoredo, gli altri poliziotti indagati: l'agente mentì dicendo di aver chiamato i soccorsiCarmelo Cinturrino, l'assistente capo di polizia indagato per l'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri nel boschetto di Rogoredo a Milano, il 26 gennaio, avrebbe mentito ad altri agenti dicendogli ... msn.com