Roccasecca malamovida nel mirino dei carabinieri Daspo urbano di un anno per un 19enne

A Roccasecca, un 19enne è stato colpito da un Daspo urbano di un anno dopo aver causato disturbo durante la movida. La sua presenza nel centro cittadino aveva portato a segnalazioni di schiamazzi e comportamenti aggressivi nelle ultime settimane. I Carabinieri sono intervenuti più volte per calmare la situazione e hanno deciso di adottare misure più dure. Il giovane non potrà entrare nelle zone frequentate dai giovani nelle serate di sabato e venerdì. La misura mira a fermare le intemperanze in città.

Il provvedimento, emesso dal Questore di Frosinone, vieta al giovane l'accesso a tutti i locali e pubblici esercizi del comune dalle 15:00 alle 06:00 Tolleranza zero contro le intemperanze e i disordini legati alla movida. Nelle scorse ore, i Carabinieri della Stazione di Roccasecca hanno notificato un provvedimento di Daspo urbano (divieto di accesso alle aree urbane) nei confronti di un diciannovenne residente in città, allontanandolo dai luoghi di aggregazione del centro. La misura di prevenzione porta la firma del Questore di Frosinone ed è il risultato di un rigoroso iter investigativo.