Robur | entusiasmo e spensieratezza Ecco gli ‘ingredienti’ per il successo

La squadra Robur ha conquistato l’attenzione grazie alla sua allegria e alla voglia di divertirsi. La causa di questo entusiasmo deriva dal nuovo spirito di gruppo che lo staff ha saputo infondere tra i giocatori. Durante gli allenamenti e le partite, si nota un’atmosfera più leggera e positiva, che si traduce in prestazioni migliori sul campo. I tifosi apprezzano questa svolta, che porta un’aria di freschezza nella stagione. La squadra sembra aver ritrovato una nuova energia, pronta a affrontare le prossime sfide.

La parola 'spensieratezza' rimbalza nelle bocche dei bianconeri, da qualche settimana a questa parte. 'Entusiasmo e spensieratezza', anzi. Da quando Gill Voria ha preso in mani le redini della squadra, tornata a vincere, tre volte di fila, contro Terranuova Traiana (risultato fondamentale in ottica classifica ), Follonica Gavorrano e Cannara. Nove punti che hanno permesso ai bianconeri di avvicinarsi al quinto posto, riportare serenità nell'ambiente e affrontare le prossime due partite con fiducia e ottimismo. Ad attendere Somma e compagni, prima della sosta del campionato per il Torneo di Viareggio, due gare casalinghe, quella con il Sansepolcro e quella con il Ghiviborgo: una 'doppietta' che potrebbe rilanciare la squadra in graduatoria e rivelarsi un trampolino di lancio prima del tour de force post-interruzione: il calendario, da metà marzo in poi, metterà la Robur di fronte a Prato, Foligno, San Donato Tavarnelle, Grosseto e Seravezza Pozzi.