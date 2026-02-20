Robotaxi Waymo | 70 operatori a distanza indagini in USA e nuove

Il robotaxi di Waymo ha coinvolto 70 operatori a distanza, causando preoccupazioni tra i residenti di alcune città americane. Questi operatori monitorano le auto in tempo reale, ma la loro presenza ha sollevato domande sulla sicurezza e sulla trasparenza del servizio. Recentemente, sono iniziate nuove indagini negli Stati Uniti per verificare il funzionamento di queste vetture autonome. La popolazione si chiede se le auto siano davvero affidabili o se ci siano rischi nascosti, dato che i controlli si intensificano.

Robotaxi Waymo: La Sorpresa degli Operatori Remoti e le Nuove Preoccupazioni sulla Guida Autonoma. La diffusione dei robotaxi di Waymo, operativa in diverse città statunitensi, è al centro di un dibattito inaspettato. L'azienda ha rivelato di avvalersi di operatori umani, in parte localizzati nelle Filippine, per supportare i veicoli autonomi in tempo reale, sollevando interrogativi sulla reale autonomia dei sistemi, sulla sicurezza e sulla trasparenza delle operazioni. La scoperta, emersa durante un'audizione parlamentare, ha innescato richieste di indagini formali e un acceso dibattito sull'etica e le implicazioni tecnologiche di questa pratica.