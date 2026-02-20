Rivoluzione vivaio | la Roma punta Ruggero Ludergnani per l’architettura del futuro

La Roma ha deciso di puntare su Ruggero Ludergnani per rafforzare il settore giovanile, dopo aver analizzato il modello di successo di Torino. La scelta deriva dall’esigenza di sviluppare nuovi talenti e migliorare le strutture del vivaio. Secondo fonti interne, il club vuole investire nelle strategie di formazione e nelle infrastrutture per creare un percorso più chiaro ai giovani calciatori. La decisione potrebbe entrare in vigore già dalla prossima stagione e rappresenta un passo importante nel progetto di crescita del settore giovanile.

La Roma guarda al futuro e mette nel mirino il “modello Torino” per rinvigorire il proprio vivaio. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dirigenziale emerse nella mattinata del 20 febbraio 2026, il club capitolino ha individuato in Ruggero Ludergnani l’uomo ideale a cui affidare la responsabilità del settore giovanile per la prossima stagione. Il progetto dei Friedkin è ambizioso: non si tratta solo di mantenere l’eccellenza della “cantera” di Trigoria, ma di compiere il passo decisivo verso l’istituzione della squadra Under 23, seguendo l’esempio di Juventus, Atalanta e Milan. Ludergnani, attualmente legato al sodalizio granata, rappresenta il profilo tecnico e gestionale più apprezzato per avviare questa delicata transizione verso il calcio professionistico dei giovani talenti.🔗 Leggi su Sololaroma.it

