Riviera in lutto | imprenditore trovato morto sospetta intossicazione

Marco Merlini, imprenditore noto nella Riviera del Conero, è stato trovato morto nella sua abitazione. Le prime ipotesi puntano a un’intossicazione accidentale, forse legata a sostanze assunte per motivi personali. Merlini, che aveva 45 anni, era molto apprezzato nel suo settore e conosciuto anche per il suo impegno nel volontariato sportivo locale. La scoperta del suo corpo ha sconvolto la comunità, ancora in attesa di ulteriori accertamenti da parte delle autorità. La notizia si diffonde rapidamente tra amici e conoscenti.

Dolore nella Riviera del Conero: improvvisa scomparsa di Marco Merlini, imprenditore e appassionato di sport. San Benedetto del Tronto è in lutto per la tragica e inattesa scomparsa di Marco Merlini, 49 anni, imprenditore nel settore balneare e figura conosciuta in città. Il corpo dell’uomo è stato ritrovato mercoledì pomeriggio nella sua abitazione, in zona Marina di sotto, dopo un allarme lanciato dalla compagna. Le indagini si concentrano sulla possibile intossicazione da monossido di carbonio. Un Imprenditore Radicato nel Territorio. Marco Merlini, insieme al padre, è stato tra i pionieri dell’innovazione nel settore della balneazione sulla Riviera delle Palme.🔗 Leggi su Ameve.eu Trovato morto in casa Marco Merlini, la riviera in lutto. "Visionario del turismo"Marco Merlini è stato trovato senza vita nella sua abitazione ieri mattina, probabilmente a causa di un malore improvviso. Morto per sospetta intossicazione, disposta l’autopsia. Chi era la vittimaA Montevarchi, un uomo di 68 anni è deceduto all'ospedale dopo essere stato ricoverato per sospetta intossicazione da monossido di carbonio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ravello in lutto per la morte improvvisa di Giovanni Iessi, l'imprenditore è stato trovato senza vita in auto. Imperia in lutto: è morto a 58 anni l’imprenditore e dirigente politico Mario ReImperia. E’ lutto a Imperia per la scomparsa prematura di Mario Re, a soli 58 anni. Imprenditore molto conosciuto in città, nelle ultime elezioni amministrative era cstato andidato come capolista di ... riviera24.it ADDIO A ELENA DELLA SIEGA, PIANISTA E DOCENTE DI ORIAGO Lutto a Oriago per la scomparsa di Elena della Siega, 54enne pianista originaria di Conegliano, che abitava in Riviera da 25 anni. Di professione insegnante all'istituto musicale Fanc - facebook.com facebook San Benedetto in lutto, il cordoglio della Fi.Fa. Security per Marco Merlini: “Se ne va un pezzo della nostra storia” x.com