Riva e Battocletti nella storia | nuovi record italiani nei 1500 e 3000

Federico Riva e Battocletti hanno scritto due pagine importanti della storia dell’atletica italiana. Durante il meeting indoor di Lievin, Riva ha corso i 1500 metri in 3’33”04, un tempo che gli permette di entrare ufficialmente tra i migliori italiani di sempre. Battocletti, invece, ha migliorato il record nei 3000 metri, dimostrando di essere in forma. Solo Isaac Nader, portoghese campione mondiale, ha fatto meglio di Riva. La gara di Lievin ha portato grandi emozioni agli appassionati di corsa.

Doppio record italiano indoor a Lievin, in Francia, in una tappa Gold del World Tour. Federico Riva, 11 giorni dopo Karlsruhe, lima quello dei 1500, da 3'33"94 a 3'33"04, battuto solo dal portoghese iridato Isaac Nader (3'32"02). Prima ennesimo exploit di Nadia Battocletti che nei 3000, 3a con 8'26"44, toglie oltre 4" al suo 8'30"82 (Lievin 2025). La trentina resta a 3100 dall'europeo (del 2017) della britannica Laura Muir e avvicina il suo record nazionale all'aperto di 8'26"27 (Rabat, 2025). Davanti le etiopi Hailu (8'24"59) e Baweke (8'26"29). Miglior prestazione di Marta Zenoni nei 2000: con 5'42"43, dopo 44 anni, spodesta Agnese Possamai.