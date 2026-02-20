Riuniti nell’arte di Guttuso Morlotti ritrova la moglie | uno accanto all’altra nei ritratti esposti a Milano

Il ritrovamento di Morlotti nella mostra a Milano deriva dal desiderio di riunire i due artisti. La sua ex-moglie Anna appare nei ritratti esposti, che ritraggono momenti di intimità tra i due. La mostra, allestita nel capoluogo lombardo, mette in mostra opere che rivelano un legame profondo tra Morlotti e Anna, anche dopo molti anni dalla separazione. Tra tele e schizzi, si percepisce l’affetto che li univa. La ricostruzione visiva di questa relazione coinvolge i visitatori in un viaggio tra arte e sentimenti.

Lecco, 20 febbraio 2026 – Di nuovo insieme, uno accanto all'altra, grazie all'arte. Il pittore lecchese Ennio Morlotti, mancato alla fine del 1992 all'età di 82 anni, si ricongiunge alla sua amata Anna. Il luogo della reunion è la Milano Museo City, che trasforma la metropoli lombarda in un museo diffuso. Il ritratto di Ennio Morlotti, conservato a Palazzo delle Paure a Lecco, verrà esposto accanto a quello della moglie Anna Vitalini. Li ha dipinti entrambi il grande Renato Guttuso, tra i più importanti artisti del XX secolo, protagonista della pittura neorealista italiana, scomparso nel 1987 a 75 anni d'età.