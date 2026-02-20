Ritrovato Shary il cucciolo di Pitbull rapito a novembre Alla proprietaria era stato chiesto un riscatto di 500 euro

Shary, il cucciolo di Pitbull rapito a novembre, è stato ritrovato. La proprietaria, una donna romana di 66 anni, aveva ricevuto una richiesta di riscatto di 500 euro. Dopo settimane di ricerche, il cane è stato recuperato in una zona periferica della città. Il rapimento aveva suscitato apprensione tra gli abitanti e gli animalisti locali. La polizia ha individuato il luogo dello scambio e ha restituito Shary alla sua famiglia.

La vicenda del cane Shary si è conclusa con un lieto fine. Lo scorso 12 novembre, il cucciolo di appena 2 mesi era stato sottratto alla sua proprietaria, una donna romana di 66 anni. La signora aveva denunciato il furto del cagnolino, avvenuto mentre la proprietaria del Pitbull stava eseguendo una visita medica. Secondo quanto riporta Il Messaggero, i Carabinieri della Stazione di Roma Vitinia, a conclusione di un'articolata indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno denunciato una 35enne italiana, già indiziata di diversi reati tra cui tentata estorsione e ricettazione.