Ritrovato cimelio della guerra | L’aereo precipitò nel 1943

Un aereo precipitato nel 1943 è stato ritrovato a Vinci, dove la scoperta risale a pochi giorni fa. L’evento si è verificato durante lavori di scavo, quando gli operai hanno scoperto i resti del velivolo, probabilmente coinvolto nelle operazioni della Seconda guerra mondiale. Il relitto, ancora parzialmente intatto, testimonia un episodio storico che si è svolto nel cuore della Toscana. La scoperta ha attirato l’attenzione degli storici e degli appassionati di aviazione, che ora cercano di ricostruire la sua storia.

VINCI Un aereo caduto più di ottant'anni fa, in una Vinci ancora in balia (insieme al resto del mondo, d'altronde) della seconda guerra mondiale. Per un cerchio con il passato che si è chiuso idealmente ieri mattina, quando un gruppo di volontari ha recuperato un troncone della coda del velivolo in questione, che sarà peraltro esposto a Vinci il prossimo 17 maggio in occasione della "Festa del Volo". Un'operazione condotta in collaborazione con l'Archivio Storico Federighi di Pisa, culminata con il recupero del pezzo nella mattinata di ieri in località Santa Lucia. "Un lavoro partito da lontano – ha commentato Matteo Berti, volontario della Misericordia di Vinci che ha partecipato al recupero – è stato sicuramente emozionante, anche perchè i più anziani ricordano ancora la storia e di questa vicenda si è parlato spesso in paese".