Ritorno a Itaca Storia d’amore e di emigrazione | a Lanciano la presentazione del libro di Maria Saveria Borrelli

Maria Saveria Borrelli presenta a Lanciano il suo nuovo libro, “Ritorno a Itaca, Storia d’amore e di emigrazione”. L’autrice racconta storie di persone che affrontano viaggi difficili tra speranze e delusioni, spesso lasciando tutto dietro. Durante l’evento, si parla di come l’emigrazione e l’amore influenzino le scelte di vita, creando percorsi spesso complicati e senza una fine chiara. La presentazione si svolge nel cuore della città, attirando un pubblico interessato.

"Per quelli che gettano passi per le vie del mondo non esiste mai un esito definitivo. Il cammino è sempre circolare, ma non sempre il cerchio è rotondo, soprattutto nelle vicende di emigrazione e d'amore. Così, neanche titolo e sottotitolo, Ritorno a Itaca Storia d'amore e di emigrazione, vestono i panni della casualità. In quella breve frase già respirano tutte le pagine successive". Sono parole tratte dalla prefazione dello scrittore Remo Rapino al libro di Maria Saveria Borrelli "Ritorno a Itaca", che in questo lavoro affronta il tema delicato e complesso dell'emigrazione con una formula nuova che coniuga con efficacia la ricerca e l'approfondimento con la storia vera, romanzata per esigenze di scrittura, di una famiglia che attraversa un pezzo importante della storia d'Italia.