Ritorna la fontana del Ventennio ma stavolta senza fascio littorio

A Forlì, il ritorno della fontana del Ventennio ha sollevato molte discussioni, ma questa volta senza il simbolo fascio littorio. La nuova opera, creata da un artista contemporaneo, sarà collocata vicino alla stazione ferroviaria, sostituendo la vecchia rotonda. Il progetto mira a rinnovare lo spazio pubblico senza richiamare simboli controversi del passato. La fontana avrà un design moderno e minimalista, e si prevede che diventerà un punto di riferimento per i passanti. La sua installazione è prevista per i prossimi mesi.

Forlì, 20 febbraio 2026 – Niente più fascio littorio, questo è certo, ma una nuova fontana progettata da un artista contemporaneo presto potrebbe sostituire la rotonda collocata proprio di fronte alla stazione ferroviaria. Il progetto fa parte di quelli contenuti nel dossier per la candidatura a Capitale della cultura 2028 e prevede già una cifra stimata per la realizzazione: 200mila euro. Gabriele Zelli quand'era sindaco a Dovadola Esistono ancora diverse foto d'epoca che immortalano il manufatto. Non sono molti ormai i forlivesi che ne serbano memoria, ma esistono ancora diverse foto d'epoca che immortalano il manufatto originale: una grande vasca sormontata da un bacile sul quale troneggiava, imponente e inquietante, il simbolo massimo del Fascismo, dal quale zampillava un getto d'acqua.