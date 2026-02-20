Risultati e highlights di TNA iMPACT! del 19 febbraio 2026

Il 19 febbraio 2026, TNA iMPACT! ha trasmesso un episodio ricco di sorprese. Durante la serata, i lottatori hanno dato il massimo sul ring, con alcune sfide molto intense. I fan hanno assistito a momenti di grande suspense e a performance sorprendenti, tra cui una vittoria inaspettata che ha scosso gli equilibri della serata. La puntata si è conclusa con pubblico in fermento e molte domande aperte.

Questo riepilogo sintetico presenta i risultati dell'ultima puntata di Thursday Night iMPACT!, andata in onda il 19 febbraio 2026. L'evento ha visto sfide e confronti che hanno definito gli esiti principali, evidenziando state e dinamiche delle varie divisioni in scena. Nel match per il titolo TNA International Championship, Trey Miguel ha sconfitto Channing Lorenzo (accompagnato da Arianna Grace), mantenendo la cintura in palio. Jody Threat ha prevalso su Tessa Blanchard per squalifica, con Mila Moore e Victoria Crawford al fianco della Blanchard. Sinner And Saint (composti da Judas Icarus e Travis Williams) hanno avuto la meglio su BDE e Rich Swann.