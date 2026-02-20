Risse cori sessisti e minacce agli arbitri | il giudice sportivo stanga club allenatori e calciatori umbri

Il giudice sportivo ha punito duramente club, allenatori e calciatori umbri a causa di risse, insulti sessisti e minacce rivolte agli arbitri nelle partite del 15 febbraio. Sono state applicate sanzioni che includono multe e sospensioni, dopo episodi che hanno disturbato la regolarità del campionato. Le decisioni hanno colpito diversi protagonisti, alcuni dei quali sono stati sanzionati per comportamento scorretto in campo e fuori. Le autorità sportive continueranno a vigilare sulla disciplina nelle prossime giornate.

Un allenatore punito fino al 31 dicembre 2026 per aver minacciato di morte il direttore di gara. Una società perde la gara per rinuncia, un'altra condannata a giocare a porte chiuse Giornate di fuoco sui campi di calcio umbri, come certificato dalle pesanti sanzioni disciplinari comminate dal giudice sportivo territoriale al termine delle gare del 15 febbraio. Risse, cori offensivi, insulti sessisti e minacce di morte agli arbitri hanno caratterizzato le partite, con conseguenze pesanti per società, dirigenti, allenatori e calciatori. Nel massimo campionato regionale, pioggia di multe per cori offensivi.