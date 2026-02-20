Riqualificazione del waterfront | quasi 3 milioni per l' ex capannone Montecatini

La Giunta di Brindisi ha approvato un progetto da quasi 3 milioni di euro per riqualificare l’ex capannone Montecatini. La decisione nasce dalla volontà di riutilizzare l’area abbandonata, situata nel waterfront, e trasformarla in uno spazio pubblico. L’intervento prevede il restauro della struttura, che da anni versa in condizioni di degrado. La riqualificazione mira a restituire all’area un volto più vivibile, con nuovi percorsi e aree verdi. Ora si attende l’avvio dei lavori, che cambieranno il volto del lungomare.

Il progetto di recupero dell'edificio brindisino è tra gli undici provvedimenti approvati dalla Giunta comunale nella seduta del 19 febbraio BRINDISI - La Giunta comunale di Brindisi ha dato il via libera al progetto di fattibilità tecnico-economica per il restauro dell'ex magazzino superfosfati dello stabilimento Montecatini, un intervento dal valore complessivo di 2.942.592,70 euro. Il progetto, approvato durante la seduta del 19 febbraio, rientra nell'asse B "Recupero waterfront" del Pac infrastrutture e reti 2014-20, e rappresenta uno dei punti chiave per la riqualificazione del fronte mare cittadino.🔗 Leggi su Brindisireport.it Leggi anche: Aree artigianali, quasi 51 milioni per la riqualificazione Leggi anche: Sicilia, riqualificazione delle aree artigianali: dalla Regione un nuovo piano da quasi 51 milioni Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Riqualificazione del waterfront: quasi 3 milioni per l'ex capannone Montecatini; America's Cup a Napoli, si rafforza l’asse tra Regione e Comune: Infrastrutture e lavoro. San Cataldo, aggiornamenti sui lavori di riqualificazione del waterfrontDurante l’incontro, l’assessore ha illustrato il cronoprogramma dei cantieri in corso, tra cui il futuro Parco del Faro, la zona della spiaggetta di Provolina e il nuovo parcheggio. L’area parcheggio ... giornaledipuglia.com Porto Vado, prosegue la riqualificazione del waterfront e la realizzazione della nuova passeggiata (FOTO)Il progetto comprende inoltre la realizzazione della passeggiata del percorso ciclabile e dei nuovi spazi pubblici, oltre agli interventi per la nuova sede del Polo Nautico di Vado Ligure, elementi ... savonanews.it Proseguono i lavori per la riqualificazione del Waterfront e la realizzazione della nuova passeggiata di Porto Vado! Un progetto che sta trasformando il nostro lungomare: oltre alla nuova passeggiata e al percorso ciclabile, sono in corso interventi per cr - facebook.com facebook