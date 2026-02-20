Ripristino di marciapiedi e realizzazione di nuove rampe avvio dei lavori nel quartiere Fiorenzuola

A causa di problemi di sicurezza, i lavori nel quartiere Fiorenzuola inizieranno la prossima settimana. Le strade Vincenzo Angeli, Fiorenzuola, Fusignano e Vincenzo Parini vedranno il ripristino dei marciapiedi danneggiati e l’installazione di nuove rampe per agevolare l’accesso. Le operazioni mirano a eliminare le barriere architettoniche e rendere più praticabili le vie principali del quartiere. I lavori coinvolgeranno anche piccoli interventi di asfaltatura e sistemazione delle caditoie. Le autorità comunali garantiscono che le attività si svolgeranno nel rispetto dei tempi previsti.

Le limitazioni alla circolazione saranno operative esclusivamente in presenza effettiva del cantiere; nei tratti in cui i lavori risulteranno ultimati si procederà alla riapertura al traffico secondo la regolamentazione ordinaria già in vigore. Lungo i tratti stradali interessati dai lavori sarà collocata la segnaletica temporanea di preavviso, deviazione, indicazione e lavori in corso.

