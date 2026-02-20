Ripartenza Salernitana | Faggiano porta la squadra a cena e firma la pace
Faggiano ha organizzato una cena tra i giocatori della Salernitana dopo le tensioni recenti. La squadra si è ritrovata in un ristorante del centro, cercando di ricostruire l’armonia perduta. Durante la serata, i giocatori hanno condiviso piatti e parole, cercando di dimenticare le difficoltà delle ultime settimane. La cena ha rappresentato un passo importante per ritrovare la coesione nello spogliatoio. La squadra si prepara ora a tornare in campo con nuovo slancio.
Reduci dal pareggio nel derby contro la Cavese, i granata ritorneranno allo stadio Arechi il 22 febbraio per affrontare il Monopoli Il menù prevede abbondanti dosi di serenità. La Salernitana si è radunata a cena e ha fatto prove tecniche di normalità. C'erano tutti: il ds Faggiano, l'allenatore Raffaele, i giocatori granata. Fame calcistica e voglia di ripartire di slancio dopo il derby pareggiato in modo beffardo contro la Cavese: ecco il desiderio che anima lo spogliatoio granata, in vista di una gara delicatissima, in programma domenica 22 febbraio allo stadio Arechi, contro il Monopoli.🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Salernitana, la carica di Iervolino alla cena granata: "Questa squadra è costruita per vincere"
Leggi anche: Salernitana, Faggiano: “Nessuno è felice, giocherei domani. Puntiamo a riprenderci la vetta”Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Ripartenza Salernitana: Faggiano porta la squadra a cena e firma la pace; Salernitana, la società non cambia: serve la tregua fra Faggiano e Raffaele.
Salernitana, terapia d'urto dopo il disgeloSchegge di routine, schizzi di normalità, tentativi di convivenza: la Salernitana ieri ha aperto l’ombrello e ha provato a ripartire, dopo la baraonda post derby. Casa, lavoro, ... ilmattino.it
Salernitana, il direttore Faggiano pronto a piazzare un triplo colpo per l'attaccoDopo Union Brescia e Virtus Entella, che in mattinata ha presentato un’offerta all’Audace Cerignola e sta provando a stringere, sulle orme dell’attaccante Giuseppe Cuppone è piombata anche la ... tuttomercatoweb.com
SALERNITANA. RAFFAELE, ESONERO VICINO In queste ore si sta valutando di nuovo la posizione di Giuseppe Raffaele, così come fu fatto dopo la sconfitta di Cerignola. L'allenatore è a rischio esonero, si attendono le decisioni del club. Il pari di Cava dé Tir - facebook.com facebook
LA SALERNITANA SI FA ACCIUFFARE DALLA CAVESE NEL FINALE Con un gol per tempo si è deciso il derby del “Simonetta Lamberti” tra Cavese e Salernitana. Derby combattuto e gara dai due volti per la Salernitana con un primo tempo arrembante ed un x.com