Ripartenza Salernitana | Faggiano porta la squadra a cena e firma la pace

Faggiano ha organizzato una cena tra i giocatori della Salernitana dopo le tensioni recenti. La squadra si è ritrovata in un ristorante del centro, cercando di ricostruire l’armonia perduta. Durante la serata, i giocatori hanno condiviso piatti e parole, cercando di dimenticare le difficoltà delle ultime settimane. La cena ha rappresentato un passo importante per ritrovare la coesione nello spogliatoio. La squadra si prepara ora a tornare in campo con nuovo slancio.

Reduci dal pareggio nel derby contro la Cavese, i granata ritorneranno allo stadio Arechi il 22 febbraio per affrontare il Monopoli Il menù prevede abbondanti dosi di serenità. La Salernitana si è radunata a cena e ha fatto prove tecniche di normalità. C'erano tutti: il ds Faggiano, l'allenatore Raffaele, i giocatori granata. Fame calcistica e voglia di ripartire di slancio dopo il derby pareggiato in modo beffardo contro la Cavese: ecco il desiderio che anima lo spogliatoio granata, in vista di una gara delicatissima, in programma domenica 22 febbraio allo stadio Arechi, contro il Monopoli.🔗 Leggi su Today.it

