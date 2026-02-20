Rinnovo Spalletti per firmare il tecnico toscano chiede questo La situazione in casa bianconera per il prolungamento del mister
Luciano Spalletti desidera rinnovare il contratto con la Juventus, ma ha avanzato richieste chiare. Secondo fonti vicine alla società, il tecnico toscano insiste su un aumento di stipendio e su un bonus legato ai risultati stagionali. La dirigenza bianconera sta valutando le sue richieste, cercando un accordo che soddisfi entrambe le parti. La trattativa si concentra sulla durata del nuovo contratto e sulle condizioni economiche. La decisione finale potrebbe arrivare entro le prossime settimane.
Rinnovo Spalletti, per prolungare il proprio contratto con i bianconeri il tecnico ha delle richieste ben precise. Ecco di cosa si tratta. La Juve ha un piano molto preciso per il futuro e, da qualche settimana, continua a ripetere sempre la stessa cosa. Come analizzato approfonditamente dalle colonne di Tuttosport, le brucianti sconfitte maturate contro l’Inter e il Galatasaray non hanno assolutamente scalfito le certezze della dirigenza. La società vuole fortemente proseguire il proprio cammino con Luciano Spalletti e lavora per raggiungere una quadra entro la sosta. Il secondo tempo in Turchia resta solo una macchia: il club rifiuta l’idea di un’altra rivoluzione, volendo trovare quel filo conduttore mancato negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
