Gianluca Mancini ha firmato un nuovo accordo con la Roma, mettendo fine a settimane di trattative. La società giallorossa ha deciso di puntare sulla sua crescita, offrendo un contratto più lungo e migliorato. Mancini, difensore centrale, ha dimostrato affidabilità nelle ultime stagioni, attirando l’interesse di diversi club. La firma rappresenta un passo importante per il futuro della squadra, che vuole rafforzare la linea difensiva con giocatori già consolidati. La trattativa si è conclusa dopo intense negoziazioni nelle ultime settimane.

La Roma avvia una fase mirata di consolidamento della rosa, puntando sui contratti come leva di stabilità a lungo termine. In prima linea c'è Mancini, centrale ritenuto imprescindibile per la solidità difensiva e per il progetto tecnico della squadra, con l'obiettivo di blindare un elemento chiave e ridurre l'esposizione a possibili opportunità di mercato. La trattativa procede verso una chiusura di fatto, con l'accordo che aggiunge ulteriori anni al contratto attuale e amplia le prospettive di lungo periodo della relazione tra calciatore e club. Il rinnovo prevede un prolungamento dell'accordo attuale, la cui scadenza era prevista per giugno 2027, di due stagioni, portando la data di scadenza all'anno 2029.

© Mondosport24.com - Rinnovo di Gianluca Mancini: la verità dietro le trattative con la Roma

