Rimini con un solo straniero ma Ogden forse sarà a referto

Gerald Robinson lascia Rimini dopo aver disputato solo 11 partite a causa di infortuni ripetuti. La decisione di rescindere il contratto arriva in un momento di cambiamenti per la squadra, che ha dovuto adattarsi senza il suo playmaker statunitense. Rimini, con un solo giocatore straniero in rosa, si prepara a nuove sfide. La situazione di Robinson ha influenzato il ritmo del team durante la stagione, mentre si attende di sapere se Ogden potrà tornare in campo. La squadra affronta ora un nuovo capitolo, alla ricerca di stabilità.

Non è stato un fulmine a ciel sereno il taglio di Gerald Robinson. La sua stagione a Rimini è stata molto travagliata, è riuscito a giocare solamente 11 partite e mentre era ai box, fermato due volte dagli infortuni, la squadra di coach Dell’Agnello ha trovato altri equilibri. Con un pacchetto esterni di alto valore, con Tomassini, Marini e Denegri, l’aggiunta del giovane Saccoccia (stessa età di Trucchetti) ha reso di troppo la presenza di Robinson, il cui ritorno ha finito per togliere minuti a giocatori che avevano dato molto fino a questo momento. La decisione è arrivata senza troppo stupore: Robinson ha appena compiuto 37 anni e la sua reattività non è più quella che lo aveva reso il trascinatore della Carpegna Prosciutto di Repesa quando raggiunse la finale di Coppa Italia nel 2021. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

