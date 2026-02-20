Rimantas Kaukenas arriva a Roma | l' annuncio su

Rimantas Kaukenas si trasferisce a Roma dopo aver firmato un contratto con la squadra locale. La decisione nasce dalla volontà del giocatore di rilanciarsi in Italia, dove ha già avuto esperienze di successo in passato. La sua presenza potrebbe portare nuova energia alla formazione capitolina, che cerca di migliorare le proprie prestazioni nel campionato nazionale. La firma ufficiale è arrivata ieri e il giocatore si prepara a scendere in campo già dalla prossima partita. La tifoseria aspetta con entusiasmo il suo debutto.

Donnie Nelson è il punto di riferimento della cordata che vuole portare Roma in NBA Europe. Con lui Dirk Nowitzki e Luka Doncic tra gli investitori e Rimantas Kaukenas nella dirigenza. La società ha già un accordo preliminare per l'acquisto del titolo sportivo