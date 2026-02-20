Rimadesio avanti tutta | La squadra è unita

La Rimadesio conquista la quarta vittoria nel 2024, battendo il fanalino di coda Bakery Piacenza in casa loro. La squadra dimostra compattezza e determinazione, confermando il suo ottimo stato di forma. I giocatori si sono mossi con ritmo e sicurezza, portando a termine l’obiettivo senza troppi problemi. La vittoria rafforza la posizione in classifica, mentre i padroni di casa continuano a cercare risposte per invertire il trend negativo. La partita si è conclusa con un risultato chiaro e senza sorprese.

Quarta vittoria nel nuovo anno solare (su sette partite disputate) per la Rimadesio che conferma anche nella tana del fanalino di coda Bakery Piacenza il suo straordinario momento di forma. Dopo aver domato in casa, in rapida successione, Treviglio, Capo d’Orlando e Gema Montecatini arriva anche il primo blitz del girone di ritorno lontano dalla Brianza nel turno infrasettimanale di mercoledì sera. Dopo un primo tempo equilibrato (47-47) durante il quale i padroni di casa si aggrappano esclusivamente alle triple (710 nei primi 20 minuti poi nessun’altra a segno) di Alessandro Dore (26) e rintuzzano lo 0-10 iniziale, la Rimadesio prende il largo nel corso del terzo quarto vinto 31-17 e amministra in tutta tranquillità nel periodo conclusivo per il +26 finale (80-106). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rimadesio avanti tutta: "La squadra è unita" Leggi anche: De Roon: “Con Palladino più voglia di segnare e andare in avanti”, il tecnico: “Squadra forte e unita, ho bisogno di tutti” Leggi anche: La silver economy avanti tutta Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Rimadesio avanti tutta: La squadra è unita; Serie B - T Gema Montecatini: Rimadesio si impone nettamente in casa. È il GAME DAY! Questa sera il Pala Cipir si prepara ad accendersi per una nuova, imperdibile sfida! Fulgor Basket vs Rimadesio Desio Stasera, ore 21:00 – Pala Cipir Sponsor day MRG, pallone offerto da Cooperativa Allafonte Biglietti disp - facebook.com facebook