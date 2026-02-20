Rilancio del porto turistico il Tar dà ragione al Comune e rigetta il ricorso della società per carenza di interesse

Il Tar ha respinto il ricorso della società Origin srl contro la decisione del Comune di Cesenatico di approvare il rilancio del porto turistico. La società aveva contestato la delibera, ma il tribunale ha stabilito che non aveva interesse legittimo nel procedimento. La decisione permette al Comune di procedere con il progetto, che prevede la riqualificazione e l’ampliamento della struttura portuale. La vicenda si sviluppa in un momento di rilevanti investimenti nel settore.

Nel giugno scorso, la giunta comunale ha approvato una delibera che, recependo le risultanze del gruppo di lavoro nominato, ha dichiarato di interesse pubblico il progetto presentato dalla società Ar.Co. Il Tar (Tribunale amministrativo regionale) ha rigettato il ricorso della società Origin srl in merito all'approvazione della delibera del Comune di Cesenatico che confermava le risultanze dell'avviso esplorativo per la ricerca di operatori economici interessati alla presentazione di proposte di project financing per lo sviluppo del porto turistico di Cesenatico denominato 'Onda Marina' e per la sua gestione economico finanziaria.