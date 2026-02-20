Riforma della Giustizia costituito a Salerno il Comitato per il NO al referendum
A Salerno, oggi, si è formato ufficialmente il Comitato per il NO al referendum sulla riforma della Giustizia. La decisione arriva dopo l’incontro nel salone Feliciano Granati della Cgil, dove rappresentanti di associazioni, partiti e gruppi sociali hanno deciso di unire le forze contro la misura proposta. I partecipanti hanno discusso le conseguenze pratiche della riforma e le alternative possibili. La nascita del comitato segna un passo concreto nel dibattito locale.
Si è riunita questo pomeriggio, presso il salone Feliciano Granati della Cgil Salerno, un’assise composta da associazioni, forze politiche e realtà sociali del territorio che ha ufficialmente costituito il Comitato per il NO al prossimo referendum. L’iniziativa, promossa dalla Cgil si è svolta alla presenza del segretario generale Antonio Apadula e dei segretari confederali Maria Sueva Manzione e Luca Daniele, che hanno introdotto i lavori sottolineando il “valore politico e costituzionale della mobilitazione”. L’assise ha condiviso “in maniera ampia e partecipata le ragioni del NO, ritenendo la riforma oggetto del referendum non rispondente ai principi di equilibrio, garanzia e tutela sanciti dalla Costituzione”.🔗 Leggi su Salernotoday.it
