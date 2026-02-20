Ridurre la potenza dell' MGU-K per limitare il lift and coast in F1
Durante i test a Sakhir, la FIA ha deciso di ridurre la potenza dell'MGU-K per limitare il lift and coast. La scelta nasce dall’esigenza di migliorare la gestione dell’energia e ridurre i rischi di problemi tecnici durante le gare. Gli ingegneri delle scuderie hanno già iniziato a valutare gli effetti di questa modifica sui tempi sul giro e sull’affidabilità delle vetture. La decisione punta a rendere le macchine più stabili e sicure, senza alterare troppo le prestazioni complessive. I team seguiranno da vicino gli sviluppi nelle prossime sessioni di test.
In una fase avanzata della giornata di test a Sakhir, le scadenze tecnico-sportive hanno convogliato l’attenzione su interventi mirati dalla FIA, pensati per valutare l’impatto di soluzioni sui profili energetici, sulle prestazioni di gara e sulla facilità di sorpasso. Le criticità riscontrate nel test precedente hanno spinto a esplorare due versanti principali: la gestione della ricarica e la dinamica di gara, con l’obiettivo di individuare modifiche pratiche e potenzialmente immediatamente applicabili. Durante l’ultima giornata, alcune squadre hanno eseguito run dedicati a verifiche imposte dalla FIA, con l’intento di misurare come cambiano consumo, gestione dell’energia e comportamento di gara.🔗 Leggi su Mondosport24.com
