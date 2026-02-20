Rider di 27 anni travolto sulla Briantea | è grave

Giovedì sera, un rider di 27 anni è stato investito lungo la strada Briantea mentre tornava in pizzeria dopo una consegna. L’incidente avvenuto tra Mozzo e Curno ha causato gravi ferite al giovane, che è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Secondo le prime ricostruzioni, l’automobilista coinvolto non si è fermato subito, creando confusione sulla dinamica. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi. La polizia sta indagando per chiarire le responsabilità dell’accaduto.

MOZZO. L'incidente giovedì 19 febbraio in tarda serata tra Mozzo e Curno mentre rientrava in pizzeria dopo una consegna. La bici elettrica sbalzata a venti metri, l'automobilista si è fermato a prestare soccorso dopo essere finito contro una cancellata. È stato intubato e portato d'urgenza in ospedale il giovane rider che, nella tarda serata di giovedì 19 febbraio, è stato travolto da un'auto mentre stava pedalando in sella alla sua bicicletta elettrica lungo la Briantea, tra Mozzo e Ponte San Pietro. Un impatto molto violento, tanto da scaraventare la due ruote a circa venti metri di distanza dal ferito, soccorso lungo via Lecco e ricoverato al Papa Giovanni XXIII di Bergamo in gravi condizioni.