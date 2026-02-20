Ricorso Kalulu è arrivata la risposta della Figc | cosa succede
La FIGC ha risposto al ricorso di Pierre Kalulu, coinvolto in una disputa disciplinare. La Juventus si trova di fronte a una decisione negativa che riguarda il difensore francese. La vicenda si è conclusa con un esito che complica la posizione del club. La decisione della federazione si basa su elementi concreti raccolti durante l’indagine. La situazione si aggrava ulteriormente, lasciando i tifosi in attesa di sviluppi.
Si chiude con un esito sfavorevole per la Juventus la vicenda disciplinare che ha riguardato Pierre Kalulu. La Corte sportiva d’appello nazionale ha esaminato il reclamo presentato dal club e ha deciso di respingerlo, lasciando invariata la decisione del giudice sportivo: per il difensore è confermato un turno di squalifica. La conseguenza immediata è l’assenza del giocatore nel prossimo impegno di campionato, in un momento della stagione in cui la gestione delle disponibilità pesa in modo significativo sulla pianificazione tecnica. Il ricorso era stato impostato come un’istanza urgente, con l’obiettivo di ottenere l’annullamento dello stop e consentire al calciatore di essere arruolabile già per la gara contro il Como, prevista nel fine settimana.🔗 Leggi su Tvzap.it
Leggi anche: Ricorso respinto e commissariamento AIA: la nota UFFICIALE della FIGC
Leggi anche: ‘Grazia’ a Kalulu, la Figc respinge la richiesta della JuventusVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Inter-Juve, ci rimette solo Kalulu: espulsione ingiusta e ora scatterà pure la squalifica; Cesari sul rosso a Kalulu: Errore da matita blu, il secondo giallo è inesistente. L'errore di La Penna salva Bastoni; Perché Bastoni non può essere squalificato con la prova tv nonostante la simulazione su Kalulu; Doppio giallo per Kalulu: perché Bastoni non può essere squalificato grazie alla prova tv.
Gravina, no alla Juve: niente grazia per Kalulu, respinta la richiesta del club bianconeroCome fece l'Inter per Lukaku, anche la Juve si rivolge al presidente federale per togliere l'ingiusta squalifica a Kalulu, espulso dopo la simluazione di Batoni ... tuttosport.com
Juve, il giudice respinge il ricorso per Kalulu. I bianconeri chiedono la grazia a GravinaCome fece l'Inter per Lukaku, anche la Juve si rivolge al presidente federale per togliere l'ingiusta squalifica a Kalulu, espulso dopo la simluazione di Batoni ... tuttosport.com
Ricorso Kalulu, la risposta della Figc è appena arrivata: cosa succede - facebook.com facebook
Luciano Spalletti: "Abbiamo fatto ricorso contro la squalifica di Kalulu perché il giocatore ha subito un'ingiustizia." #20febbraio x.com