La FIGC ha risposto al ricorso di Pierre Kalulu, coinvolto in una disputa disciplinare. La Juventus si trova di fronte a una decisione negativa che riguarda il difensore francese. La vicenda si è conclusa con un esito che complica la posizione del club. La decisione della federazione si basa su elementi concreti raccolti durante l’indagine. La situazione si aggrava ulteriormente, lasciando i tifosi in attesa di sviluppi.

Si chiude con un esito sfavorevole per la Juventus la vicenda disciplinare che ha riguardato Pierre Kalulu. La Corte sportiva d’appello nazionale ha esaminato il reclamo presentato dal club e ha deciso di respingerlo, lasciando invariata la decisione del giudice sportivo: per il difensore è confermato un turno di squalifica. La conseguenza immediata è l’assenza del giocatore nel prossimo impegno di campionato, in un momento della stagione in cui la gestione delle disponibilità pesa in modo significativo sulla pianificazione tecnica. Il ricorso era stato impostato come un’istanza urgente, con l’obiettivo di ottenere l’annullamento dello stop e consentire al calciatore di essere arruolabile già per la gara contro il Como, prevista nel fine settimana.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Ricorso Kalulu, è arrivata la risposta della Figc: cosa succede

Leggi anche: Ricorso respinto e commissariamento AIA: la nota UFFICIALE della FIGC

Leggi anche: ‘Grazia’ a Kalulu, la Figc respinge la richiesta della Juventus

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.