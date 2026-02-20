Ricordare è un dovere | Fiumicino ripercorre Ustica e gli attentati allo scalo

A Fiumicino, il ricordo delle tragedie di Ustica e degli attentati all’aeroporto ha preso vita con una cerimonia commemorativa. La causa è stata l’impegno di cittadini e autorità a non dimenticare le vittime di eventi che hanno segnato profondamente l’Italia, come il disastro del 1979 e gli attentati degli anni Ottanta. Durante l’evento, sono stati deposti fiori e proiettate immagini di quei giorni drammatici. Il silenzio e le testimonianze hanno riempito l’aria, mantenendo vivo il ricordo di quegli atti violenti.

Fiumicino, 20 febbraio 2026 – A Fiumicino, per qualche ora, il tempo è tornato indietro. Le date — 1973, 1980, 1985 — sono riaffiorate una dopo l'altra come ferite che non si chiudono, e il nome di Ustica si è intrecciato a quello dell'aeroporto, teatro di due attentati che hanno segnato il Paese. È il senso dell'incontro pubblico " Fiumicino 1 – Ustica – Fiumicino 2 ", promosso dall'Amministrazione comunale: una serata costruita attorno alla memoria, ma soprattutto attorno a ciò che, ancora oggi, resta incompiuto. Ad aprire i lavori sono stati i saluti del presidente del Consiglio comunale Roberto Severini, che ha letto un messaggio dell'onorevole Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura della Camera.