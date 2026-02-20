Riconoscimenti Un premio dal Club Glorie Toscane Matteoli e Francioni promessa e leggenda

Il Club Glorie Toscane ha premiato Francesco Matteoli e Wilmo Francioni durante la sua festa annuale, il fatto che ha suscitato entusiasmo tra gli appassionati di ciclismo. Matteoli, appena diciannovenne di Castelfiorentino, ha conquistato titoli mondiali, europei e italiani nel 2025 nell’inseguimento su pista, dimostrando grande talento. Accanto a lui, l’ex campione di Empoli Wilmo Francioni ha ricevuto un riconoscimento per la sua carriera. La cerimonia si è svolta nella sede del club, con molti presenti a rendere omaggio ai due atleti.

Una giovane speranza del nostro ciclismo, il diciannovenne di Castelfiorentino Francesco Matteoli, campione del mondo, europeo e italiano su pista nel 2025 nella specialità dell'inseguimento, e l'ex campione empolese Wilmo Francioni (nella foto) sono stati premiati in occasione dell'annuale festa del Club Glorie Toscane del ciclismo presieduto dall'ex campione Roberto Poggiali e dal segretario Giuliano Passignani. Il ritrovo come avviene da qualche anno si è tenuto presso il convento di Santa Lucia alla Castellina a Sesto Fiorentino, sede anche del Centro Spirituale della Federciclismo, presenti tanti personaggi del ciclismo toscano, tra i quali anche Franco Bitossi.