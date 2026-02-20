Ricavi Champions 2025 vs 2026 guai ad uscire con il Bodo | la differenza sarebbe abissale

L’Inter ha incassato molto di più in Champions League nel 2025 rispetto al 2026, a causa di una serie di sconfitte che hanno ridotto drasticamente i ricavi. La squadra italiana ha raggiunto le fasi finali nel 2025, attirando grandi spettatori e vendite record, mentre l’anno successivo è uscita prematuramente, perdendo una fetta importante di introiti. Questi cali si riflettono anche nelle entrate da diritti tv e sponsorizzazioni. Uscire con il Bodo potrebbe comportare una perdita economica superiore a 50 milioni di euro.

Ricavi Champions. Lo scorso anno è stato quasi trionfale per l' Inter, con un cammino in Champions League che ha tenuto tutti con il fiato sospeso. La stagione europea dei nerazzurri si è conclusa con una finale persa contro il Paris Saint-Germain, un ricordo ancora vivo nelle menti dei tifosi. A livello economico però, la stagione ha segnato comunque un passo importante per il club. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, la scorsa stagione l' Inter ha incassato circa 185 milioni di euro tra introiti UEFA e botteghini, numeri che rappresentano un significativo contributo al bilancio del club e confermano il valore della partecipazione alla massima competizione europea.